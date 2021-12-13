Иваново, 13 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Ивановские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего студента одного из вузов, обвиняемого в попытке убийства заводчицы породистых кошек и похищении маленького ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области 13 декабря.

Laurette57 Котёнок

По версии следствия, в декабре 2020 года молодой человек, желая приобрести породистого котенка стоимостью 35 000 рублей, но не имея на это средств, решил убить заводчицу и похитить котенка, а также принадлежащие ей деньги и иное ценное имущество. 26 февраля 2021 года он приехал домой к заводчице под предлогом покупки котенка. В квартире он нанёс женщине не менее 38 ударов ножом, а затем попытался задушить её. Когда женщина потеряла сознание, подозреваемый забрал из квартиры котёнка, имущество женщины, а затем совершил поджог квартиры. Обвиняемый также похитил двухлетнюю дочь женщины.

Пострадавшей удалось позвать на помощь соседей, её оперативно госпитализировали, в результате чего женщина выжила. Её маленькую дочь похититель оставил в аптеке, сказав фармацевту, что ребенок якобы потерялся. Задержать обвиняемого удалось в тот же день. На данный момент он находится под стражей.

Ущерб, причинённый обвиняемым семье, оценивается в 1,5 млн рублей. Мужчине вменяется несколько статей уголовного кодекса — покушение на убийство с особой жестокостью, разбой, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества. В настоящее время уголовное дело готовится к передаче в суд для рассмотрения по существу.