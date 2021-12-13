Устюжна, Вологодская область, , 12:39 — REGNUM В Вологодской области возбудили уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты работникам агропромышленного комбината в Устюжне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Пресс-службы правительства Вологодской области

По данным ведомства, о допущенных на комбинате нарушениях стало известно только после обращения его работников в Следком.

«Согласно доводам граждан, свыше двух месяцев 2021 года руководство АО «Вологодский молочный АПК» не выплачивает причитающуюся им заработную плату», — сообщили в ведомстве.

Следователям предстоит проверить доводы обратившихся и установить обстоятельства сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский молокозавод оказался на грани закрытия из-за роста цен на сырьё.