Екатеринбург, , 12:38 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки 35 человек скончались по причине коронавирусной инфекции, сообщает 13 декабря региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 8861 случай смерти от COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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В COVID-центрах в тяжелом состоянии находятся 611 граждан. Состояние 3910 свердловчан медики оценивают как среднетяжелое.

За сутки из клиник выписали 447 человека. В общей сложности от коронавирусной инфекции оправились уже 162 919 граждан

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