Кызыл, , 12:38 — REGNUM В Туве пока нет оснований для введения карантинных мер в школах. Об этом завила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Салчак.

Грипп Ponchikov.net

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Она отметила, что заболеваемость ОРВИ и гриппом остаётся ниже пороговых значений. Тем не менее, могут быть введены карантинные меры по классам или группам при отсутствии 20% детей по причине гриппа и ОРВИ. В настоящее время 18,8% учащихся находится на дистанционном обучении.

По данным минздрава Тувы, отмечаен рост случаев ОРВИ и гриппа с регистрацией 4476 случаев за неделю. Показатель заболеваемости составляет 136,7 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 10,5%.