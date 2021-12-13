Иркутск, 13 декабря, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Иркутской области пытается обанкротить местный хлебокомбинат. Соответствующий иск подан в арбитраж региона, но он пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск к ООО «Тайшетский комбинат хлебопродуктов» поступил 10 декабря 2021 года. Сумма претензий пока не сообщается, но в 2017 году министерство взыскало с общества неустойку в размере 2,4 млн рублей. В основе финансового спора лежал договор займа, по которому предприятию из стабилизационного фонда зерна Иркутской области передали тонны продовольственной пшеницы урожая 2007 и 2011 годов. В свою очередь ООО должно было вернуть займ пшеницей урожая 2013 года и проценты денежными средствами.

Это вторая попытка минсельхоза инициировать дело о банкротстве ООО. Первая была в ноябре, но заявление вернули министерству. В 2018 году такие же претензии были и у налогового органа, выставившего долг в размере 4,4 млн рублей, но и этот иск вернули истцу.

По данным ЕГРЮЛ, комбинат был учрежден в Тайшете в декабре 2005 года. Директор — Владимир Упырь. Владелец предприятия — ООО «Иркутскзернопродукт плюс», которое также на 90% принадлежит директору комбината.