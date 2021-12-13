Вашингтон, , 12:36 — REGNUM За прошедший год вопросы о том, предпримет ли Китай насильственные шаги против Тайваня, а также о том, как лучше всего сдерживать китайскую агрессию, оказались в центре дебатов о внешней политике США. Это связано с рядом факторов. Официальные лица и аналитики в Вашингтоне все чаще признают, что Китай теперь обладает потенциалом ведения войны с США из-за Тайваня — идея, которая когда-то казалась надуманной. Среди американских наблюдателей также растет понимание того, что председатель КНР Си Цзиньпин считает, что темпы объединения с Тайванем, нужно наращивать, пишут Ричард Хаасс и Дэвид Сакс в статье, вышедшей 13 декабря в Foreign Affairs.

Несмотря на озабоченность администрации президента США Джо Байдена, а также заявления министерства обороны страны о том, что Пекин может применить против Тайбея силу, бюджетные приоритеты администрации и положение глобальных сил не отражают ощущения безотлагательности. Администрация также не смогла объяснить Конгрессу и американскому народу, почему Тайвань настолько важен, чтобы рисковать жизнями американцев и встать на его защиту.

«Принимаемые же администрацией Байдена меры также страдали рядом недостатков. Так, Белый дом официально придерживается давней политики стратегической двусмысленности, воздерживаясь от явных заявлений о том, что встанут ли США на защиту Тайваня, если Китай применит силу против острова, или нет», — отметили аналитики.

По их словам, подобный подход едва ли сможет сдержать все более агрессивный и сильный Китай. Раньше, когда США обладали военным преимуществом перед КНР, такой подход был эффективен.

«Сейчас Вашингтону нужна политика «стратегической ясности», — добавили они, напоминая, что в прошлом году они уже призывали к такому шагу.

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«Вашингтону необходимо дать понять Пекину, что цена агрессии значительно перевесит любые потенциальные выгоды», — добавили они.

За год, прошедший после того, как вышла статья, Байден не раз, казалось, формулировал версию стратегической ясности, предполагая, что Соединенные Штаты помогут защитить Тайвань в случае нападения Китая. Однако в каждом случае официальные лица администрации позже отклоняли заявления Байдена, тем самым сигнализируя об отсутствии воли к Китаю и вызывая беспокойство у союзников и партнеров, которые ждут от Соединенных Штатов четких указаний, чтобы они могли соответствующим образом скорректировать свои позиции.

Путаницу усугубляет тот факт, что, несмотря на официальные заявления о том, что ничего не изменилось, администрация предприняла видимые шаги для улучшения отношений США с Тайванем: ее действия часто больше соответствовали неофициальным комментариям Байдена, чем его официальной позиции. Конечный результат состоит в том, что риск китайского просчета и вероятность конфликта выросли.

Тем не менее, хотя стратегическая ясность снизит вероятность конфликта, считать ее панацеей не стоит. Она должна сопровождаться значительными инвестициями в американский потенциал, с помощью которого можно обеспечить защиту Тайваня. И Вашингтону необходимо дополнить военную модернизацию дипломатическими усилиями, которые сигнализируют Китаю об экономических и политических издержках, которые он понесет, если будет действовать агрессивно.

Соединенные Штаты также должны дать Китаю определенные гарантии, подчеркнув, что Вашингтон по-прежнему придерживается политики «одного Китая» и не поддерживает независимость Тайваня. На практике это повлечет за собой снижение общественного внимания к американо-тайваньским отношениям при одновременном повышении экономической безопасности Тайваня, повышении устойчивости острова к давлению Китая и установлению партнерских отношений с ним по вопросам безопасности цепочки поставок.

К сожалению, окно возможностей для осуществления этого сдвига узко и, возможно, закрывается. Однако есть и хорошие новости, которые заключаются в том, что Соединенные Штаты могут добиться ясности в своей политике и расширить свои возможности таким образом, чтобы это полностью соответствовало их приверженности сохранению рабочих отношений с Китаем. Правильно спроектированный и реализованный такой подход не только позволит избежать конфликта, но и позволит наладить избирательное американо-китайское сотрудничество.