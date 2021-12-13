Бухарест, , 12:35 — REGNUM Министерство иностранных дел Румынии не признает итогов выборов президента Приднестровья. Об этом говорится в заявлении румынского ведомства.

Карта Приднестровья

«Румыния поддерживает всеобъемлющее, мирное и прочное урегулирование приднестровского конфликта в соответствии с международным правом, уважая суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова в её международно признанных границах», — говорится в заявлении.

Ранее Кишинёв призвал другие государства воздержаться от публичных заявлений в связи выборами в Приднестровье.

Напомним, выборы президента Приднестровской Молдавской Республики прошли 12 декабря. В них приняли участие 144 136 избирателей. Предварительные итоги ЦИК республики планирует сообщить сегодня, 13 декабря. Кроме действующего главы республики Вадима Красносельского, в них участвует самовыдвиженец, народный депутат Совета народных депутатов Григориопольского района Сергей Пынзарь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приднестровье завершилось голосование на выборах президента