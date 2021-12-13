Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM Отсутствие внятного объяснения необходимости введения QR-кодов об иммунном статусе гражданина, недостаток информации на этот счет порождают страх и предрассудки в отношении этой практики и самой вакцинации. Об этом 13 декабря ИА REGNUM заявила доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат социологических наук Дарья Щербакова.

Проверка QR-кода Дарья Драй © ИА REGNUM

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В то же время, по ее мнению, система QR-кодов всего лишь обеспечивает быструю проверку самого факта прохождения человеком вакцинации, а также недопущение распространения поддельных справок о прививке.

По словам собеседницы агентства, QR-код для человека — явление новое и скорее пугающее, нежели привлекательное.

«Как будто человека опустили до уровня квитанции ЖКХ или товара в магазине. Однако сам код — это просто зашифрованная информация, которую можно считать с помощью камеры мобильного телефона. Это прямой путь к странице в интернете, где содержится полная информация об объекте изучения, будь то товар или услуга. По большому счету, QR-код о вакцинации всего лишь даёт информацию об оказанной услуге вакцинации», — сказала Дарья Щербакова.

Специалист обратила внимание, что если часть социума не принимает каких-либо новых практик, то они мифологизируются. Отсюда и слухи о «чипировании» населения через вакцинацию, и восприятие QR-кода по аналогии с «номерами узников фашистских лагерей».

«Снизить сопротивление нововведениям любого рода можно путем заблаговременного информирования, предоставления полной информации, подключения лидеров мнений к продвижению идей», — добавила социолог.

По мнению доцента СЗИУ РАНХиГС, существующий в российском здравоохранении сертификат о профилактической вакцинации не может быть полноценной заменой QR-кодам. Бумажная справка усложняет идентификацию владельца, может быть подделана и требует разработки единого документа для всей территории РФ.

«Оставить практику введения QR-кодов на региональном уровне сейчас было бы самым оптимальным решением. Уровень медицины в регионах разный, плотность населения и статистика заболеваемости тоже», — указала Дарья Щербакова.

Также собеседница ИА REGNUM отметила, что точных прогнозов по срокам окончания пандемии пока никто не дает, появление новых штаммов откладывает этот момент на неопределенное время. Падение уровня заболеваемости, происходящее в РФ в настоящее время, не гарантирует отсутствия его подъема в ближайшие недели или месяцы.

«QR-коды подталкивают население активнее вакцинироваться. Поэтому данная практика показала себя как положительная, — считает эксперт. — У первой волны вакцинированных подходит к окончанию срок действия сертификата. Так что численность вакцинированных может значительно снизиться. Ревакцинация тоже должна пойти без задержек. Хорошо, если состав вакцин будет «настроен» на борьбу с новыми штаммами. QR-коды станут мощным стимулом не задерживать с ревакцинацией».

Напомним, законопроект о введении в России QR-кодов Госдума может обсудить во втором чтении в январе 2022 года. Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев сообщил о необходимости глубокой проработки законопроекта. Документ о введении QR-кодов на транспорте отозван из Госдумы.

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