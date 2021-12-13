Чебоксары, , 12:34 — REGNUM В Чувашии снижается число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, при этом продолжают регистрировать очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Маски ИА REGNUM

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По информации на 13 декабря, с начала пандемии в Чувашии лабораторно выявлено 44 813 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 135. Это на три случая меньше, чем было подтверждено 11 декабря.

Выздоровели в республике 39 155 пациентов, из них за последние сутки вылечились 113 человек. В целом доля выздоровевших составила 87,37%.

Умерли в Чувашии ещё 20 ковидных больных. Всего жертвами пандемии стали 3550 человек, или почти 8% пациентов, у которых официально подтверждён COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на 10 декабря прививку от COVID-19 сделали более 560 тыс. человек, из них завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) почти 499 тыс. жителей. Коллективный иммунитет оценивается на уровне 43,9%.