Москва, , 12:33 — REGNUM Вероятность третьей волны мировой инфляции, о которой предупредил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, не исключена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Инфляция Picserver.org

«Вероятность такого развития событий не исключена. Но многое будет зависеть от того, как сложится урожайность основных сельскохозяйственных культур в летнем сезоне 2022 года. Если будут достаточно высокие сборы, то продовольственной инфляции удастся избежать. Если же урожай будет невысоким, то мы можем столкнуться с новой волной инфляции. Во всяком случае, на продовольственном рынке», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Белоусова, вторая волна мировой инфляции с высокой вероятностью породит третью.

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