Скопье, , 13:34 — REGNUM Новым лидером правящей Социал-демократической партии Македонии (СДСМ) 12 декабря был избран Димитар Ковачевски.

Флаг Северной Македонии Иван Шилов © ИА REGNUM

На внеочередных партийных выборах Ковачевски получил более 37 000 голосов, в то время как его ближайший конкурент Йован Деспотовски — всего лишь 3300 голосов.

«Мы несем ответственность за все, что будет происходить внутри партии и в стране. Нам нужна сильная и единая Социал-демократическая партия Македонии, у которой будут четкие цели и объединяющая энергия», — процитировал портал Plus info слова Ковачески после выборов.

Ковачевски поблагодарил предыдущего лидера партии — премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева за то, что он «в сложных условиях сменил режим экс-премьера Николы Груевски, ввел страну в НАТО и оставил гражданам демократическое наследие».

Напомним, что ранее Заев подал в отставку с должности председателя СДСМ после плохих результатов, которые партия показала на муниципальных выборах в Северной Македонии 31 октября.