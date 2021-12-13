Скопье, 13 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. На внеочередных выборах 12 декабря главой Социал-демократической партии Македонии (СДСМ) был избран Димитар Ковачевски.

Димитар Ковачевски

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик пообещал вернуть в СДСМ единство, продолжить хранить социал-демократические ценности, а также расширить партию за счет профессионалов в различных отраслях, что позволит сформировать новую культуру управления в партии и государственных институтах.

Ковачевски родился в 1974 году в городе Куманово, закончил факультет экономики и менеджмента в Университете американского колледжа в Скопье в 2003 году. В 2008 году получил степень доктора экономических наук на экономическом факультете университета Черногории. Затем работал над реализацией ряда корпоративных проектов с акцентом на повышение эффективности управления С 2020 года был членом экономического совета по преодолению последствий пандемии при правительстве Северной Македонии.