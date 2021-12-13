Ярославль, , 13:07 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин подготовил специальный доклад по транспортной реформе в областном центре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.

Автобус в Ярославле

С 14 июля 2021 года в Ярославле произошло изменение транспортной схемы. Мэрия города обещала, что поездки на общественном транспорте в Ярославле станут комфортнее, быстрее и безопаснее для всех жителей и гостей города. Было введено 23 новых маршрута социального сектора взамен отменённых маршрутных такси, а также изменена схема движения. Интервалы движения транспорта должны были составить от 5 до 12 минут.

«С 1 сентября 2021 года в адрес уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области стали поступать обращения граждан о нарушении прав детей на транспортное обеспечение, в том числе длительное время ожидания транспорта, переполненность в салоне транспорта, количество пересадок и другим вопросам», — сообщили в аппарате уполномоченного.

22 сентября этот вопрос рассмотрел Экспертный общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка. Совет решил провести мониторинг транспортной доступности для детей, обучающихся в средних профессиональных образовательных организациях города.

В опросе приняло участие 6060 обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет — этом почти 70% от общего количества обучающихся. Опросы проводились в 15 учебных заведениях, расположенных во всех районах города. Результат оказался неутешительным.

«Большинство детей относится к проведенным изменениям негативно. 2533 респондентов показали, что транспортное обслуживание после проведения транспортной реформы ухудшилось, для 1979 респондентов транспортное обслуживание осталось без изменения, и только 683 обучающихся заметили положительную тенденцию в транспортном обслуживании. Таким образом, результаты мониторинга свидетельствуют, что цели, заявленные мэрией Ярославля при проведении транспортной реформы, не только не достигнуты, но и привели к ухудшению транспортного обслуживания населения», — говорится в докладе.

Учащиеся отметили, что с начала реформы у большинства выросло время пути до учебного заведения, много жалоб прозвучало на время ожидания транспорта на остановках, подростки отметили давку в общественном транспорте.

«Сокращение количества маршрутов, отмена многих маршрутов повлекли за собой необходимость пересадок и длительного ожидания транспорта при посещении детьми образовательных организаций, организаций дополнительного образования и спорта. Данные обстоятельства снижают уровень обеспечения безопасности детей при пользовании общественным транспортом, и влекут за собой риск причинения вреда их жизни и здоровью», — говорится в докладе.

Хуже всего обстоят дела с транспортной доступностью колледжей, расположенных в Красноперекопском районе. Обучающиеся указывали на необходимость возврата отмененных 81, 83, 91 и 72 маршрутов.

В докладе отмечается, что после реформы выросло количество травм несовершеннолетних в транспорте, случаев высадки детей из автобусов.

«Проведенная транспортная реформа, вызвала большую негативную реакцию среди обучающихся в образовательных организациях, и требует внесения изменений как в маршруты транспортной сети, так и увеличения количества транспорта на маршрутах», — сообщили в аппарате уполномоченного.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин направил доклад исполняющему обязанности губернатора Ярославской области, в Ярославскую областную думу, в прокуратуру Ярославской области, департамент транспорта Ярославской области, муниципалитет города Ярославля, Общественную палату Ярославской области и Общественную палату города Ярославля. В документе омбудсмен предлагает ряд конкретных мер по улучшению ситуации.

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