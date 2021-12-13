Ярославль, 13 декабря 2021, 13:07 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин подготовил специальный доклад по транспортной реформе в областном центре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.
С 14 июля 2021 года в Ярославле произошло изменение транспортной схемы. Мэрия города обещала, что поездки на общественном транспорте в Ярославле станут комфортнее, быстрее и безопаснее для всех жителей и гостей города. Было введено 23 новых маршрута социального сектора взамен отменённых маршрутных такси, а также изменена схема движения. Интервалы движения транспорта должны были составить от 5 до 12 минут.
22 сентября этот вопрос рассмотрел Экспертный общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка. Совет решил провести мониторинг транспортной доступности для детей, обучающихся в средних профессиональных образовательных организациях города.
В опросе приняло участие 6060 обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет — этом почти 70% от общего количества обучающихся. Опросы проводились в 15 учебных заведениях, расположенных во всех районах города. Результат оказался неутешительным.
Учащиеся отметили, что с начала реформы у большинства выросло время пути до учебного заведения, много жалоб прозвучало на время ожидания транспорта на остановках, подростки отметили давку в общественном транспорте.
Хуже всего обстоят дела с транспортной доступностью колледжей, расположенных в Красноперекопском районе. Обучающиеся указывали на необходимость возврата отмененных 81, 83, 91 и 72 маршрутов.
В докладе отмечается, что после реформы выросло количество травм несовершеннолетних в транспорте, случаев высадки детей из автобусов.
Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин направил доклад исполняющему обязанности губернатора Ярославской области, в Ярославскую областную думу, в прокуратуру Ярославской области, департамент транспорта Ярославской области, муниципалитет города Ярославля, Общественную палату Ярославской области и Общественную палату города Ярославля. В документе омбудсмен предлагает ряд конкретных мер по улучшению ситуации.
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