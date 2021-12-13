В Якутии по нацпроекту ключи от новых квартир получили ещё 48 семей
Якутск, 13 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Якутии активно идёт расселение жителей из аварийных домов в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В торжественной обстановке ключи от жилья в новых домах получили 48 семей республики, квартиры предоставлены в селе Майя и посёлке Нижний Бестях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе правительства республики.
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Два новых многоквартирных дома построены в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Всего по федпроекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в Якутии планируют расселить до 2024 года рекордное количество аварийного жилья — 1 млн 151 тыс. Из федерального бюджета на эти цели выделят 24 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, по программе расселения из аварийных домов были переселены уже более 13 тыс. жителей Якутии. Ещё около 5 тыс. человек получат новое жильё до конца 2021 года.