Якутск, 13 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Якутии активно идёт расселение жителей из аварийных домов в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В торжественной обстановке ключи от жилья в новых домах получили 48 семей республики, квартиры предоставлены в селе Майя и посёлке Нижний Бестях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе правительства республики.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области Новый дом

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«Сегодня мы ускоренными темпами строим и вводим жилье по программе переселения граждан из аварийного жилья. По объёмам наша программа — самая масштабная в стране. Только в декабре в новые дома переедут более 5 тысяч якутян. Я рад, что она реализуется не только в больших городах, но и в районах», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Два новых многоквартирных дома построены в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Всего по федпроекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в Якутии планируют расселить до 2024 года рекордное количество аварийного жилья — 1 млн 151 тыс. Из федерального бюджета на эти цели выделят 24 млрд рублей.

«Один из способов решения проблемы нехватки финансирования на эти цели мы видим в том, чтобы муниципалитеты тратили деньги не на покупку готового жилья для переселенцев по рыночной цене, а вкладывали эти средства в строительство. Расходы в таком случае заметно снизятся, и на те же деньги можно будет получить больше квадратных метров», — отметила член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина.

Как сообщало ИА REGNUM, по программе расселения из аварийных домов были переселены уже более 13 тыс. жителей Якутии. Ещё около 5 тыс. человек получат новое жильё до конца 2021 года.