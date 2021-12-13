Москва, , 12:31 — REGNUM Лидер СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на снятии с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Сергей Миронов Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Дорабатывать в законопроекте о введении QR-кодов на транспорте нечего! Нужно забыть о нём навсегда. То же самое нужно сделать с законопроектом о QR-кодах в общественных местах», — сказал Миронов.

Инициативы — одного поля ягоды, — сказал депутат.

«90% граждан против! Услышьте их!», — заявил он.

Оснований для переноса рассмотрения второго законопроекта о QR-кодах (в общественных местах) нет, заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Ранее было принято решение о переносе рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте.

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