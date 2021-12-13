Москва, , 12:28 — REGNUM Минтруд подготовит законопроект, предусматривающий информирование граждан о положенных мерах поддержки в случае резкого снижения доходов. Об этом 13 декабря заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании президиума Совета законодателей.

Антон Котяков Duma.gov.ru

«В рамках действующих правовых актов, на наш взгляд, не полностью реализованы возможности информирования, особенно информирования в одной из самых сложных для гражданина ситуаций — это случаи резкого снижения доходов и выхода за черту бедности», — заявил Котяков.

«Оперативная помощь в такой ситуации особенно важна со стороны государства, поэтому уже сейчас мы подготовили изменения в закон о государственной социальной помощи. Планируем его донесение на площадку Государственной думы для рассмотрения в первом чтении. В данном случае эти изменения позволят проактивно уведомлять гражданина о положенных мерах поддержки в случае резкого снижения доходов его семьи», — указал он.