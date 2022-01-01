Москва, , 16:26 — REGNUM Главная новогодняя традиция жителей России — собираться с близкими за столом (18%), украшение ёлки, создание новогоднего уюта дома (15%), дарить и получать подарки (6%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

У 5% опрошенных любимая традиция — загадывать желания под бой курантов. По 4% признались, что их любимые праздничные обычаи — салюты, застолье, хороший отдых и крепкий сон.

Для 3% особенно приятно готовить праздничные блюда, особенно салат оливье. Ходить в баню, гулять и смотреть новогодние фильмы — эти приятные дела выбирают по 2% россиян. 11% признались, что у них нет любимой традиции на Новый год.

Опрос проведен 24 ноября — 3 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 358 населенных пунктах.