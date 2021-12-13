Варшава, , 12:27 — REGNUM В воскресенье, 12 декабря, состоялся визит нового канцлера Германии Олафа Шольца в Варшаву, где он встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Об этом передает пресс-служба польского правительства.

Газопровод «Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что основными темами переговоров стали ситуация на восточной границе Польши, напряженность между Россией и Украиной, а также вопрос российско-германского газопровода «Северный поток — 2».

На совместной пресс-конференции после встречи Матеуш Моравецкий сказал, что «Северный поток — 2» — это «угроза для восточноевропейского региона».

«Польша и Словакия могут подвергаться шантажу со стороны России, поэтому мы строим Балтийский газопровод, чтобы стать независимыми от России. Но Украина полностью зависит от российского газа», — подчеркнул он.

В свою очередь Олаф Шольц сообщил, что Германия хочет через 25 лет быть «климатически нейтральной страной», поэтому намерена использовать возобновляемые источники энергии.

«Следовательно, — отметил он, — транзит газа не будет играть такой роли, как сегодня».