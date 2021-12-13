Москва, 13 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Жители ЛНР, Абхазии и Южной Осетии смогут получить электронный медицинский сертификат на портале «Госуслуг». Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи с депутатами «Единой России».

Дарья Антонова REGNUM Татьяна Голикова

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Говоря о механизме получения QR-кода, Голикова пояснила, что жители ЛНР, Абхазии и Южной Осетии, находясь в России, смогут сдать анализ на антитела.

«При их наличии им будет выдан документ сроком на шесть месяцев», — уточнила она.

Голикова ранее также заявила, что в России уже почти 56 млн граждан получили сертификаты о вакцинации.

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