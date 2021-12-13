Абу-Даби, 13 декабря, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Абу-Даби проходит первый в истории визит главы государства Израиль в Объединённые Арабские Эмираты. Как сообщает официальное информационное агентство ОАЭ, в рамках визита премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провёл ряд встреч с руководством страны, в частности с наследным принцем Абу-Даби Мохаммедом бен Зейд Аль Нахьяном, который также занимает пост заместителя главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубай, ОАЭ

Участники встречи подчеркнули важность «Авраамического соглашения», которое позволило Израилю и ОАЭ впервые в истории установить дипломатические отношения

Как отметил Мохаммед бен Зейд аль-Нахьян, визит премьер-министра Израиля призван способствовать продвижению двусторонних отношений и в дальнейшем должен привести к новым позитивным шагам на благо народов двух стран и всего Ближневосточного региона.

Израиль и ОАЭ нормализовали отношения в рамках «Авраамического соглашения» 15 сентября 2020 года. Инициатором переговоров между двумя странами выступили власти США.