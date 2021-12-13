Кострома, , 12:44 — REGNUM В Костроме конца 2023 года обещают отремонтировать путепровод через железную дорогу в микрорайоне Юбилейном и мост через реку Черную. Об этом сообщает администрация города.

Состояние пешеходной части путепровода Ирина Назарова

Восстановлением путепровода за 439 млн рублей займётся государственное учреждение «Костромаавтодор», ремонтом моста — ярославское предприятие ООО «Мостмонтаж». Итоговая сумма последнего контракта составила 130 миллионов рублей.

Состояние пешеходной части путепровода Ирина Назарова

Отметим, что ранее костромичи жаловались на плохое состояние путепровода — на пешеходной части присутствуют ямы, часть ограждений сломана и нуждается в замене. В ходе ремонта на объекте заасфальтируют тротуары, проезжую часть, укрепят пролёты, опоры, заменят деформационные швы, освещение, перила и систему водоотведения.

Восстановление обоих сооружений начнётся в 2022 году и должно завершиться до 31 октября 2023 года. Работы будут проходить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

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