Кострома, 13 декабря 2021, 12:44 — REGNUM В Костроме конца 2023 года обещают отремонтировать путепровод через железную дорогу в микрорайоне Юбилейном и мост через реку Черную. Об этом сообщает администрация города.

Состояние пешеходной части путепровода
Состояние пешеходной части путепровода
Ирина Назарова

Восстановлением путепровода за 439 млн рублей займётся государственное учреждение «Костромаавтодор», ремонтом моста — ярославское предприятие ООО «Мостмонтаж». Итоговая сумма последнего контракта составила 130 миллионов рублей.

Состояние пешеходной части путепровода
Состояние пешеходной части путепровода
Ирина Назарова

Отметим, что ранее костромичи жаловались на плохое состояние путепровода — на пешеходной части присутствуют ямы, часть ограждений сломана и нуждается в замене. В ходе ремонта на объекте заасфальтируют тротуары, проезжую часть, укрепят пролёты, опоры, заменят деформационные швы, освещение, перила и систему водоотведения.

Восстановление обоих сооружений начнётся в 2022 году и должно завершиться до 31 октября 2023 года. Работы будут проходить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

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