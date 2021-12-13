Кемерово, 13 декабря, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Кемеровской области с начала зимнего периода вывезено 711,5 тыс. кубометров снега. Такие данные приводит министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона.

City-yaroslavl.ru Вывоз снега

«Если брать средний самосвал с объемом кузова 10 кубометров, то это, в общей сложности, более 71 тысячи грузовиков снега. Больше всего убрано в Кемерове — 395,1 тыс. кубометров, Междуреченске — 68,5 тыс. кубометров и Ленинске-Кузнецком — 51,1 тыс. кубометров», — уточнили в министерстве.

В свою очередь губернатор региона Сергей Цивилёв заявил, что главам муниципальных образований поставлена задача взять на особый контроль работу управляющих компаний и дорожных служб по зимнему содержанию дорог и дворов многоквартирных домов.

«Своевременная и качественная уборка снега не только обеспечивает комфорт жителей, но и безопасность дорожного движения. Мы следим за обращениями людей по качеству уборки, чтобы работа должным образом велась во всех территориях», — сказал Цивилёв.

На зимнем содержании дорог и объектов благоустройства задействовано 250 организаций, общий подвижной состав техники — 1636 специализированных машин. В резерве находится ещё 388 машин.