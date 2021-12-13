Москва, 13 декабря, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В декабре нынешнего года практически все продукты, которые, как правило, бывают на столе во время новогодних праздников, подорожают. Такое мнение 13 декабря высказал руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика, экономист Никита Масленников.

Продукты питания

«Средний новогодний чек, включая подарки, по сравнению с прошлым годом вырос на 3,5 тысячи рублей», — сказал он в беседе с Ura.ru.

Также экономист уточнил, что в России в настоящее время растут цены на конфеты и шампанское, а также возможен незначительный рост цены на красное вино, в то время, как, по его мнению, крепкий алкоголь несколько теряет в цене.

«Будут дорожать «живые» овощи и фрукты — томаты, огурцы, салат, тем более что за год цена на них выросла более чем на 19%. Рыба красная и икра тоже подорожают к Новому году. Средняя цена красной икры на прошлой неделе была 5 тысяч рулей за килограмм, на этой неделе — уже 7 тысяч. Увеличится в цене часть деликатесов, таких как сырокопченые и сыровяленые колбасы, одним словом, вся мясная полуфабрикатная продукция прибавит 10−15% стоимости к празднику. Растет цена на яйца — люди добавляют их в тесто, готовят с ними салаты и так далее — повышенный спрос подтолкнет рост цен на них», — добавил Масленников.

При этом экономист отметил, что, как он считает, после новогодних праздников указанные продукты не подешевеют, стабилизация цен ожидается лишь после первого квартала 2022 года, а потому, по его словам, зима будет непростой.

В то же время, указывается, что экономист Андрей Марголин, в свою очередь, частично согласился с тем, что цены на ряд плодоовощной продукции и слабоалкогольные напитки увеличатся, однако указал, что, по его мнению, цена на мясо сохранится такая же, как и до Нового года.

«Действительно, под Новый год есть спрос на некоторые продукты — мандарины, овощи, шампанское, а значит, и цены на них повышаются. Повышение цен происходит также в силу нарушения цепочки поставок из других стран, возросшей в России инфляции, которая, к слову, высока не только в РФ, но и в США. Однако причин для подорожания мясной продукции на данный момент я не вижу, ведь импортозамещение по мясу птицы и свинине произошло полностью, соответственно, нет никаких предпосылок для роста цен именно по этому сегменту», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в магазинах Благовещенска продают картофель по цене 399,99 рубля за 2,5 килограмма и 299,99 рублей за 2 килограмма.