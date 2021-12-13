Москва, 13 декабря, 2021, 12:22 — ИА Регнум. С 2022 года круг лиц, которых будут проактивно информировать о социальной помощи от государства, будет расширен. Об этом 13 декабря заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании президиума Совета законодателей.

Duma.gov.ru Антон Котяков

«Появилась возможность проактивного информирования граждан о том, какую помощь они могут получать от государства. На сегодняшний день такие уведомления уже приходят по трём жизненным ситуациям: это рождение ребёнка, наступление пенсионного возраста и установление инвалидности», — заявил Котяков.

«При этом мы чётко понимаем, что нам необходимо расширять перечень жизненных событий, и в следующем году женщины, ставшие на учёт по беременности, также смогут получать информацию о доступной помощи со стороны государства. Также родители начнут получать уведомления о мерах государственной поддержки по мере наступления соответствующего возраста ребёнка», — указал он.

Кроме того, по словам министра, в 2023 году уведомления начнут получать семьи, ставшие многодетными, ветераны, а также граждане, пострадавшие от радиации.