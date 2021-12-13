Москва, 13 декабря, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Самые любимые традиции у жителей России на Новый год — встреча с близкими за праздничным столом (18%), украшение ёлки и жилья (15%), обмен новогодними подарками (6%). Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Алексей Колчин ИА REGNUM Дед Мороз и Снегурочка поздравляют всех с Новым годом

Также среди своих любимых новогодних традиций граждан назвали: загадывать желания под бой курантов (5%), салюты, застолье, хороший отдых и крепкий сон (по 4%).

Любят готовить праздничные блюда под Новый год, особенно салат оливье, 3% опрошенных.

Ходят в баню, гуляют и смотрят новогодние фильмы по 2% граждан. Еще 17% назвали другие любимые традиции: путешествовать, петь, танцевать, встречать Деда Мороза и Снегурочку или наряжаться ими и др. Нет никаких любимых традиций на Новый год у 11%.

Опрос проведен 24 ноября — 3 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 358 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, подарки на Новый год планируют дарить подавляющее большинство жителей России (66%).

Читайте подробнее: Жители РФ рассказали, кому готовят подарки на Новый год