Москва, , 12:21 — REGNUM На расширение и реконструкцию Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Дмитрия Рогачёва правительство направит свыше 560 млн рублей. Об этом 13 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Nalog.ru

На совещании с заместителями он рассказал, что в России продолжат совершенствование медицинской помощи для маленьких пациентов. Мишустин напомнил, что более десяти лет назад был создан НМИЦ им. Рогачёва.

«Сегодня это наше ведущее учреждение, которое занимается вопросами детской гематологии и онкологии. Уже сейчас его специалисты помогают деткам с очень сложными диагнозами из всех регионов страны», — сказал глава правительства.

По его словам, на расширение и реконструкцию центра правительство дополнительно направит свыше 560 млн рублей. Это позволит внедрять самые современные и эффективные методики лечения.