Джакарта, , 12:21 — REGNUM Правительство Индонезии приняло решение продлить действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали с 14 декабря 2021 года по 3 января 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Постановление правительства запрещает новогодние вечеринки, мероприятия в торговых центрах, площадях, отелях и других общественных местах. Две дозы вакцины против коронавируса являются обязательным условием для путешественников, а часы работы ТЦ продлены до 22:00.

Как сообщало ИА REGNUM, район Нуса-Пенида на туристическом острове Бали в Индонезии пострадал от наводнения.

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