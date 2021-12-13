Чита, , 12:21 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 13 декабря 2021 года полностью вакцинированы от коронавируса 481 162 (всего +278 человек за сутки). Такие данные приводит министерство здравоохранения Забайкальского края.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 547 180 человек (+2820 за сутки). Повторно привились 95 214 жителя региона (+49 за сутки).

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В связи со значительным снижением темпов вакцинации от COVID-19 губернатор Забайкалья Александр Осипов сегодня, 13 декабря, на оперативном совещании в правительстве региона, распорядился любыми мерами их повысить.

«Хотите — придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее», — распорядился глава региона.

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