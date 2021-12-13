Уфа, 13 декабря, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Показатель смертности от случайных отравлений алкоголем на 100 тысяч населения в Башкирии в четыре раза меньше, чем в целом по стране. Об этом 13 декабря сообщил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, в 2020 году количество умерших от отравления алкоголем (73 человека) уменьшилось на 30% в сравнении с 2019 годом (тогда умерло по этой причине 104 человека) и в три раза по сравнению с 2018 годом, когда умерли 211 человек.

Он также отметил, что республиканский показатель смертности от случайного отравления алкоголем на 100 тысяч населения (1,8) в 2020 году в четыре раза меньше, чем в целом по России (7,0).

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что это очень хороший показатель.

«В четыре раза меньше, чем в среднем по стране — хороший показатель. Его и надо держать, и при этом расслабляться нам нельзя. Контроль должен быть жестким», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии с начала года от отравления алкоголем умерли более 140 человек.