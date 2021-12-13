Саратов, , 12:19 — REGNUM В Саратовской области за прошедший день от последствий заражения коронавирусом скончались 14 пациентов. С начала пандемии жертвами инфекции стали 4846 человек, сообщает 13 декабря региональный минздрав.

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли шестеро мужчин и восемь женщин в возрасте от 52 до 93 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области всего подтвердили 127 046 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 110 958 человек.

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