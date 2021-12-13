Москва, , 12:18 — REGNUM Государство формирует комфортную экосреду для российских экспортеров, уже имеются ощутимые результаты. Как заявил на форуме «Сделано в России — 2021"глава российского правительства Михаил Мишустин, обнародуя информацию об удобных цифровых сервисах, созданных в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», в 2020 году была запущена цифровая платформа «Мой экспорт» — система онлайн-сервисов для российского бизнеса, которая помогает ему при выходе на внешние рынки. Предприниматели круглосуточно получают квалифицированную поддержку.

«Полностью оцифрована процедура лицензирования. Теперь экспортерам станет значительно проще лицензировать продукцию двойного назначения, в отношении которой установлен экспортный контроль. С сегодняшнего дня можно подавать документы, а затем получать лицензию в электронном виде», — подчеркнул премьер-министр. Его слова цитирует телеграм-канал government_rus.

По оценке главы по взаимодействию с органами государственной власти eBay в России Дмитрия Пылева, по итогам 2021 года рынок розничного онлайн-экспорта вырастет на 31% и впервые превысит $1,5 млрд. Уже к концу 2021 года число отправленных за рубеж посылок составит 50,9 млн, это больше прошлогодних показателей на 86%. Его слова цитирует пресс-центр Российского экспортного центра (РЭЦ).

Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина подтвердила значительный рост интереса экспортеров к продвижению своей продукции с помощью онлайн-каналов продаж:

«Уже 1 000 компаний воспользовались сервисом по автоматическому подбору маркетплейсов, запущенным на платформе «Мой экспорт» в октябре этого года. Сервис предлагает российским компаниям более 80 электронных торговых площадок разного формата — это и оптовые площадки, и отраслевые, и зарубежные локальные маркетплейсы. Особенно привлекательным форматом, за счет своей простоты и низкого порога входа для производителей, конечно, является розничный экспорт».

В свою очередь, Дмитрий Пылев отметил, что оборот российских экспортеров на eBay показывает рост выше рынка (+33%), также увеличилось и число активных розничных онлайн-экспортеров (+40% к прошлому году) — сегодня почти 50 000 российских продавцов экспортируют с помощью площадки. Эти цифры определяют сегодня статус России как самого динамично развивающегося рынка на eBay.

«Согласно последнему исследованию Data Insight, eBay является самой популярной платформой для экспорта в России, ее использует каждый третий онлайн-экспортер. С одной стороны, это стало возможным благодаря тому, что именно зарубежные маркетплейсы приносят большую часть прибыли, так как средний чек экспортных продаж здесь выше в пять раз, чем на отечественных площадках.

С другой — благодаря новым партнерствам и программам поддержки. Так, в июне этого года eBay и Почта России подписали меморандум о фиксировании гарантированных сроков доставки простых и экспресс-отправлений в страны дальнего зарубежья, на которые приходится более 80% от общего объема выручки продавцов eBay.

В то же время российский рынок розничного экспорта все еще уступает по объему не только традиционным лидерам в этой области (США, Китай, страны Западной Европы), но и некоторым странам Восточной Европы.

Поэтому, для того чтобы рынок продолжил расти двузначными темпами, отрасли необходима комплексная поддержка государства, где следующими шагами должны стать: субсидирование отправок российским экспортерам, формирование национальной программы развития экспорта, упрощение процедуры экспорта ювелирных изделий из России. Эти шаги позволят экспортному рынку преодолеть планку в $10 млрд в ближайшие несколько лет», — подчеркнул Дмитрий Пылев.