13 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

Игорь Свирин, , 21:35 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в понедельник 13 декабря 2021 года на Совете Думы рассмотрят вопрос о снятии с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте. Это заявление вызвало небывалый ажиотаж в соцсетях, из чего напрашивается вывод о том, что общественность не разобралась в сути предложенных правительством законотворческих новелл. Восполняя этот пробел, предлагаем ознакомится с заключением на законопроекты о QR-кодах, которое подготовила к. ю. н, член экспертно-консультативного совета по семейному праву Совета Федерации, эксперт общественного уполномоченного по защите семьи Анна Швабауэр.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

Полностью с заключением юриста можно ознакомиться в опубликованном ИА REGNUM материале Законопроекты о QR-кодах угрожают национальной безопасности России.

Напомним, что 12 ноября 2021 года правительство внесло в Госдуму два законопроекта, № 17 357−8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и № 17 358−8 «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Раз в Госдуме учли «глас народа» и законопроект № 17 358−8 решили не рассматривать, сосредоточимся на главной новелле — поправках в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что новеллы носят рамочный характер и должны дорабатываться в регионах. Как можно понять, федеральные законотворцы установят только общие рамки, а правоприменение всецело будет зависеть от конъюнктуры или произвола губернатора, а возможно, главного санитарного врача.

В базовом законопроекте прямо говорится, что в случае угрозы распространения COVID-19 местная власть должна «обеспечить» населению вход по QR-кодам всюду, кроме организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, аптечных организаций. Именно всюду, поскольку фраза «и иных расположенных на территории субъекта Российской Федерации объектов» не оставляет места для иных прочтений.

Конституция РФ Duma.gov.ru

Юрист убеждена, что наделение подобными неограниченными полномочиями приведет к нарушению базовых конституционных прав граждан. В частности, будет нарушена статься 37 Конституции РФ, которая провозглашает, что «Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду <…> Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации …».

В связи с чем Швабауэр отмечает, что: «Запреты, устанавливаемые законопроектами, позволяют лишить граждан, не имеющих QR-кода, возможности осуществлять свое право на труд, а значит, лишают их доступа к средствам существования. Региональная практика в этом направлении начала складываться, происходит отстранение от работы граждан, не имеющих QR-кодов».

Кроме того, и мы видим, что это уже происходит, будет нарушена 43-я статья Конституции РФ, которая закрепляет право на образование. Эксперт указывает: «Между тем положения законопроектов дают основания для лишения граждан, не имеющих QR-кода, возможности осуществлять свое право на образование (начиная с 18 лет). Практика ряда вузов в этом направлении уже складывается, несмотря на то, что в отношении некоторых вузов принимаются меры прокурорского реагирования в связи с незаконным введением ограничений».

Поправками в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» правительство вознамерилось лишить граждан права на получение медицинской помощи, на обращение в госорганы, защиту в суде, доступа в учреждения культуры. Нет QR-кода — сиди дома, нечего тебе в музеях, поликлиниках, МФЦ и т.д. делать. Тем более, утверждает Швабауэр, подобная практика в регионах уже начала складываться.

«Согласно ч. 1 ст. 41 Конституции РФ, «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь». Ч. 1 ст. 25 Всеобщей декларации прав человека гласит: «Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая … медицинский уход …, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи…». Между тем законопроекты позволяют лишить граждан доступа к медицинской помощи путем запрета входа в соответствующие объекты здравоохранения в отсутствие QR-кодов. И соответствующая противозаконная практика в регионах уже появилась».

Согласно ст. 33 Конституции РФ, «граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично … в государственные органы и органы местного самоуправления». В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции РФ «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». Между тем законопроекты дают основу для лишения граждан, не имеющих QR-кодов, права на обращение в госорганы, на защиту в суде. Соответствующая практика в регионах начала появляться.

Ч. 2 ст. 44 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям». Согласно ст. 15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, «Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на участие в культурной жизни» (подп. «а» п. 1). Между тем люди без QR-кодов по обсуждаемым законопроектам в России могут быть лишены доступа к учреждениям культуры и на мероприятия в указанной сфере».

Проверка QR-кодов на входе. Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

В разрезе данного законопроекта вопрос о защите персональных данных приобретает еще большее значение. Суть введения QR-кодов в том, что с помощью гиперссылки, которую можно прочитать лишь с помощью специального оборудования, будет осуществляться переход на страницу, где будет собрана вся информация о гражданине. Получается, что, во-первых, сам гражданин не может ознакомится с этой информацией, а во-вторых, какие данные там будут храниться и как меняться, всецело зависит от оператора портала. Нужно отметить, что уже накоплен крайне негативный опыт манипуляций с размещенной на государственных порталах личной информацией граждан в целом и QR-кодами в частности.

Швабауэр же обращает внимание на то, что: «Согласно ч. 1 ст. 23 Конституции РФ, «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени». По ч. 1 ст. 24 Конституции РФ «Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются». Согласие — это по своему смыслу свободно выражаемое волеизъявление, никак не принуждение. Однако система QR-кодов предусматривает размещение персональных данных о заболевании, медицинском вмешательстве, медицинских противопоказаниях, которые являются врачебной тайной, в интернет-портал госуслуг. Ст. 23, 24 Конституции РФ грубо нарушаются, поскольку граждан фактически принуждают к регистрации на интернет-портале как единственном условии доступа к работе, образованию в вузе, магазинам, спорту, учреждениям культуры и иным сферам жизни. Стоит обратить внимание на то, что имеется Постановление Верховного суда РФ о недопустимости принуждения к регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), согласно которому «лица, не желающие получать госуслуги в электронном виде, вправе получать их в иных формах, предусмотренных законодательством РФ (в том числе посредством личного обращения в орган, предоставляющий услугу, с предоставлением документов на бумажном носителе) (Определение Верховного суда РФ от 20.09.2012 г. № АПЛ12−503)». Однако указанная позиция Верховного суда РФ игнорируется законотворцами».

Написанное выше — лишь маленькая толика тех опасностей, которые несет в себе законопроект № 17 357−8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Кандидат юридических наук Анна Швабауэр справедливо указывает, что сия новелла заявленных медицинских целей не достигает, более того, законопроект явно дискриминационный. В случае его принятия здоровые граждане, по тем или иным причинам отказавшиеся от вакцинации и не получившие QR-код, будут лишены гарантированных конституцией и международными пактами гражданских и политических прав.

Так ли уж важно, что власти решили пока не ограничивать граждан в праве на передвижение?