Челябинск, 13 декабря, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Челябинске 31-летнюю женщину подозревают в избиении своего двухмесячного сына. Об этом сообщает областное управление СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Ребёнок был доставлен в одну из больниц 9 декабря. У него зафиксировали сотрясение головного мозга и другие травмы. По данным следователей, подозреваемая гражданка избивала его, так как он раздражал её своим плачем.

Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь. А следователи собирают и закрепляют доказательственную базу.