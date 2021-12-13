Ереван, , 12:19 — REGNUM Администрация Еревана не пойдёт на уступки водителям автобусов, которые 13 декабря не вышли на маршруты в знак протеста. Об этом пресс-секретарь мэрии столицы Акоп Карапетян заявил в соцсети в Facebook.

Автобус Дарья Драй © ИА REGNUM

«Из-за бойкота водителей, которые требуют повышения зарплаты, ряд маршрутов общественного транспорта с утра не работают. Мэрия выплачивает водителям общественного транспорта чистую зарплату в размере около 260 тыс. драмов (примерно $520) за 15 рабочих дней», — написал Карапетян.

Пресс-секретарь добавил, что есть сведения, будто ряд водителей не устраивает новая система оплаты. Они якобы хотят получать минимальную зарплату, плюс «чёрный» доход от перевозки пассажиров.

Карапетян заявил, что мэрия продолжит работать над улучшением качества транспортных услуг в столице Армении.

Стоит отметить, что в автобусах Еревана недавно установили оборудование для сбора платы за проезд на входе. Ряд водителей выразили протест и не вышли на работу. Это привело к скоплению людей на автобусных остановках.

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