Каир, 13 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Египет не будет менять позицию по поводу признания сепаратистского Косово. Об этом сообщил спикер парламента Сербии Ивица Дачич 12 декабря, после переговоров с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси.

Archive.government.ru Ивица Дачич

Египет ранее заморозил признание Косово, и это подразумевает, что Каир не будет голосовать за вступление Приштины в международные организации, уточнил Дачич.

«Сегодня мы получили очередное официальное подтверждение того, что Египет и в будущем будет придерживаться такой политики», — процитировал телеканал РТС слова Дачича.

Спикер парламента Сербии и президент Египта в ходе переговорах также отметили высокий уровень сербско-египетских политических отношений и подчеркнули необходимость углубления двухстороннего сотрудничества в сфере экономики, образования, туризма, военной промышленности.

Напомним, что в последние дни своего мандата экс-президент Мухамед Мурси признал самопровозглашенную независимость Косово. После того, как к власти пришел Ас-Сиси, Египет принял решение не предпринимать никаких шагов для того, чтобы реализовать это решение на практике.