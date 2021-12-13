Москва, , 12:16 — REGNUM Новая мера господдержки российскому бизнесу в рамках «Международная кооперация и экспорт» поможет снизить тарифные ставки на международные почтовые отправления. Ожидается, что соответствующий документ, согласно которому онлайн-экспортеры получат скидку на почтовую транспортировку, вступит в силу до конца 2021 года. Об этом заявил директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушов в ходе сессии «Что Россия готова предложить миру в сфере e-commerce» на Международном экспортном форуме «Сделано в России», который прошел 10 декабря в Москве. Подробности сообщает пресс-центр Российского экспортного центра (РЭЦ).

Согласно документу, который должен вступить в силу уже в 2021 году, российские компании смогут воспользоваться сниженными тарифами на международные почтовые отправления при реализации своей продукции, произведенной на территории России, через маркетплейсы за рубеж. Размер скидки может составить до 50% от изначального размера тарифа.

«Сфера электронной коммерции и рынок услуг доставки неразрывно взаимосвязаны, так как успех в онлайн-торговле во многом зависит от эффективно выстроенной цепочки поставок и оптимизации затрат на транспортировку без потери в качестве сервиса для клиента.

С началом пандемии экспортеры особенно остро почувствовали ценность качественного сервиса международной доставки посылок при розничном экспорте, которая часто может «съедать» львиную долю цены товара и таким образом снижать его конкурентоспособность. Поэтому мы считаем, что мера, которую готовит Минпромторг России, очень своевременна. При этом, надеемся, что после реализации пилота Минпромторг рассмотрит возможности применения такой меры господдержки не только на почтовую логистику, но и на услуги экспресс-перевозчиков», — заявила генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.

Глава российского правительства Михаил Мишустин, открывая пленарное заседание, сказал, что форум «Сделано в России — 2021» — это «хорошая площадка для содержательного и конструктивного диалога». В этом году программа подготовлена так, чтобы он был интересен для экспортеров любого масштаба и опыта, от начинающей микрокомпании до многопрофильного экспортно ориентированного холдинга, — отмечает телеграм-канал российского правительства.

«Одна из важных задач Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» — не только нарастить объём экспорта, но и привлечь максимальное количество наших предприятий к экспортной деятельности, увеличить количество экспортеров. Именно с этой целью мы таргетируем наши механизмы поддержки на направления, которые обеспечивают так называемый «новый экспорт», то есть вовлекают в экспорт производителей, которые ранее не продавали за рубеж.

Электронная торговля — одно из таких направлений, которое становится все более популярным особенно среди компаний МСП. Новая мера господдержки направлена на создание дополнительных стимулов к развитию продаж на экспорт через маркетплейсы, повышая конкурентоспособность продукции российских производителей на внешних рынках», — подчеркнул директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Роман Чекушов.

Напомним, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) (входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки экспорта, созданный при поддержке Правительства Российской Федерации.

Центр представляет собой «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. Для формирования концепции «единого окна» в группу Российского экспортного центра интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР») и АО РОСЭКСИМБАНК.

В рамках своей деятельности РЭЦ оказывает широкий перечень услуг производителям несырьевой продукции на всех этапах экспортного цикла, взаимодействует с профильными органами исполнительной власти, готовит предложения по улучшению ведения предпринимательской деятельности в части экспорта и внешнеэкономической деятельности, регулярно взаимодействует с представителями делового и экспертного сообщества, способствует преодолению барьеров и снятию «системных» ограничений. Форум «Сделано в России» — это уникальная международная площадка для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж. Форум проходит 10 декабря в гибридном формате, его главной темой стали новые вызовы и возможности в эпоху постпандемии, связанные с переходом на цифровые решения и технологии.