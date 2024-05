Лондон, 13 декабря, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Британский джазовый квинтет новой волны Ezra Collective представил новый сингл «More Than A Hustler», отметивший их первый новый материал за текущий год. Композиция была записана при участии хип-хоп исполнителя Novelist, информирует портал The Line Of Best Fit.

Pxhere.com Джаз

«More Than A Hustler» следует за синглом «Quest For Coin II», вышедшем в ноябре 2020 года. Лидер британского коллектива Феми Колеосо отмечает: «Экспериментальное сочетание грайма и джаза начался для нас, когда мы исполняли каверы на инструменталы JME. Это исследование привело к появлению «Quest For Coin II», и в нашей новой работе представлен исполнитель, который, как и мы, глубоко любит раздвигать границы музыкальных жанров. «More Than A Hustler» — это история о стремлении к величию».

Последняя полноформатная работа Ezra Collective вышла в 2019 году, когда они представили свой дебютный альбом «You Can't Steal My Joy».