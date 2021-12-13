Гатчина, Ленинградская область, 13 декабря, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Три человека погибли в столкновении автомобилей Hyundai Creta и Lexus в поселке Новый Свет в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП

ДТП произошло 13 декабря около 08:00 мск в поселке Новый Свет на Гатчинской объездной трассе. В результате лобового столкновения Lexus и автомобиля Hyundai Creta от полученных телесных повреждений скончались 68-летний водитель Hyundai и двое пассажиров автомобиля Lexus.

«По факту ДТП проводится проверка», — уточнили в ведомстве.