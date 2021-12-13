Москва, , 12:15 — REGNUM С 2022 года работодателю не потребуется предоставлять какие-либо документы в Фонд социального страхования. Об этом 13 декабря заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании президиума Совета законодателей.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков Kremlin.ru

«В 2022 году мы полностью перейдём на электронный больничный. То есть работодателю не потребуется предоставление каких-либо документов в фонд социального страхования. Данные сведения будут передаваться в автоматическом режиме», — заявил Котяков.