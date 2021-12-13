Мурманск, 13 декабря, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Мурманской области план по иммунизации населения от ковида выполнен на 72%. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил глава регионального минздрава Дмитрий Панычев, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Вакцинация

«Вакцинацию прошли 328 тысяч человек без учета иностранных граждан», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти разрешили родителям дошкольников прийти на новогодние утренники.