Москва, , 12:13 — REGNUM В настоящее время в России начали информировать граждан о том, на какие пенсии они могут претендовать при достижении соответствующего возраста. Об этом 13 декабря заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании президиума Совета законодателей.

Антон Котяков Mintrud.gov.ru

«Мы значительно упрощаем порядок назначения страховых пенсий по старости. На сегодняшний день гражданину достаточно дать согласие на портале госуслуг, чтобы начать получать соответствующую пенсию. Плюс ко всему мы, начиная с достижения гражданином 40 и 45 лет, информируем гражданина о том объёме пенсионных накоплений, пенсионных коэффициентов, которые сформированы на гражданина, чтобы он мог понимать, какие пенсионные ожидания у него могут по достижению соответствующего возраста», — заявил Котяков.