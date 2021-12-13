Пенза, , 12:11 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 13 декабря зарегистрировали 96 437 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки — 344. Обновленные данные публикует общероссийский оперативный штаб.

Тест на коронавирус Hospital CLÍNIC

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Накануне в регионе заболели 345 человек. Выздоровели с начала пандемии 72 096 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 528 человек.

Скончались всего 4432 пациента с коронавирусом, из них 14 — за прошедший день.

ИА REGNUM напоминает, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении разработки сервиса, который будет фиксировать обращения от тех, кто переболел бессимптомно или без обращения к врачу при условии, что данные о положительном ПЦР-тесте есть в базе.

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