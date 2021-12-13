Рыбинск, Ярославская область, 13 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области собственник продолжил снос зданий мукомольного комплекса купцов Кустовых — Мыркиных. Об этом рассказала ярославская активистка и градозащитница Ольга Мазанова.

Снесённое здание в Рыбинске

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что мельницы, не имеющие статуса памятника архитектуры начали сносить 7 декабря. В ситуацию вмешался глава города Денис Добряков, остановивший снос. Заявка на выявление объекта культурного наследия уже подана, однако она не даёт зданию охранного статуса.

12 декабря работы продолжились. В результате было снесено здание паровой машины, единственное сохранившееся в Рыбинске. По словам Мазановой, 14 декабря на место должна прибыть комиссия из департамента охраны объектов культурного наследия. Видимо, до ее приезда и разрушается комплекс.

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры планирует направить обращение к губернатору по этому факту.