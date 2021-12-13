Кемерово, , 12:11 — REGNUM В Кемеровской области от коронавируса на сегодняшний день вакцинировано 1 069 413 человека. Это составляет 64,8% от подлежащих вакцинации, сообщили в правительстве региона.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Уточняется, что за неделю прививку сделали 18 110 кузбассовцев. Ревакцинацию прошли 136 532 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что за прошедшую неделю в Кузбассе стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Также снижается количество обращений в поликлиники.

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