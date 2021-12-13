Воронеж, , 12:10 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 599 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 13 декабря. Сутками ранее, 12 декабря, было подтверждено 706 случаев заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности с начала пандемии в Воронежской области COVID-19 заболели 186 334 человека. На данный момент выздоровел 132 291 пациент, за сутки выписаны 712 человек.

Несмотря на значительное снижение заболеваемости, смертность среди COVID-пациентов продолжает расти. Так, на утро 13 декабря в статистику смертности включено 9 562 человека, это на 43 случая больше, чем сутками ранее. Суточное число смертей совпадает с данными федеральной статистики.