Калужским министрам предложили пройти тест на цифровую компетенцию
Калуга, 13 декабря, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Калужской области запущен сервис независимой оценки компетенций цифровой экономики, который создан в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Об этом 13 декабря заявил на заседании регионального правительства заместитель губернатора Дмитрий Разумовский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
С помощью нового сервиса можно определить уровень своих знаний, умений и навыков по определенному направлению и понять, какие компетенции уже сформированы или требуют развития. Сервис способствует профессиональному и карьерному росту. Губернатор области Владислав Шапша предложил организовать прохождение теста всеми членами регионального кабинета министров.
В настоящее время любой житель Калужской области также может пройти комплексное тестирование по направлению «Цифровая грамотность». Для этого необходимо перейти на сайт готовкцифре. рф, зарегистрироваться на портале Leader-ID и решить задания в онлайн-режиме.