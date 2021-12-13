Калуга, 13 декабря, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Калужской области запущен сервис независимой оценки компетенций цифровой экономики, который создан в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Об этом 13 декабря заявил на заседании регионального правительства заместитель губернатора Дмитрий Разумовский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

С помощью нового сервиса можно определить уровень своих знаний, умений и навыков по определенному направлению и понять, какие компетенции уже сформированы или требуют развития. Сервис способствует профессиональному и карьерному росту. Губернатор области Владислав Шапша предложил организовать прохождение теста всеми членами регионального кабинета министров.

«Это очень серьезный способ замотивировать правительство на более активную работу по направлению цифровизации», — отметил Владислав Шапша.

В настоящее время любой житель Калужской области также может пройти комплексное тестирование по направлению «Цифровая грамотность». Для этого необходимо перейти на сайт готовкцифре. рф, зарегистрироваться на портале Leader-ID и решить задания в онлайн-режиме.