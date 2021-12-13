Санкт-Петербург, 13 декабря, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Ленинградской области от снега и наледи за минувшую ночь очистили почти 9 тыс. км региональных дорог и их обочин. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству (КДХ) Ленобласти.

Lenobl.ru Уборка дорог от снега

В общей сложности на уборке областных магистралей сейчас работают свыше 300 единиц спецтехники. «Ленавтодор» призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим, аккуратно совершать маневры и пропускать спецтехнику.

Добавим, что снежная погода сохранится в области всю неделею из-за потепления со снегом. Температура воздуха будет колебаться от 0…+6 градусов, местами возможна метель. Для обработки дорог используется солевой раствор: жидкая соль быстро вступает в реакцию со снегом и не позволяет наледи образовываться на асфальте.

Напомним, в Ленобласти работает круглосуточная «горячая линия» «Ленавтодора» — 8(812) 251−42−84, которая принимает заявки автомобилистов по уборке региональных трасс. Кроме того, на постоянной связи и аккаунт дорожников в Инстаграмме — @dorogi_lo. Также оставить вопросы и узнать, куда обращаться по поводу уборки снега, можно в группе «Снежного штаба» в сети «ВКонтакте».