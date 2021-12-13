Москва, , 12:06 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в 37 регионах страны 106 сторонников украинской неонацистской группы «М.К.У.» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

ФСБ Securitylab.ru

Отмечается, что группировка была организована гражданином Украины Егором Красновым, который был объявлен в международный розыск и действовал под покровительством украинских спецслужб.

В ведомстве заявили, что «целью мероприятий являлось пресечение инспирированной Красновым в различных регионах Российской Федерации акции, в рамках которой его сторонникам посредством мессенджеров и социальных сетей доводились указания о совершении террористических актов и массовых убийств».

Двое из них подозреваются в подготовке нападений на учебные заведения. В числе задержаны установлено трое администраторов интернет-сообществ, пропагандировавших экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции.