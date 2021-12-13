Москва, , 12:06 — REGNUM Инновационное средство защиты — бронешлем-противогаз, который защищает и от оружия массового поражения, и от таких «обычных» поражающих элементов, как патроны и осколки, разработали специалисты 27-го научного центра Минобороны России. Это следует из документа, который размещен на сайте Роспатента.

Ликвидатор катастрофы в противогазе Цитата из х/ф «Письма мертвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР

Как уточняется в описании к изобретению, которое приводит РИА Новости бронешлем-противогаз состоит из корпуса, защитного стекла — забрала, переговорного устройства, клапана выдоха, фильтрующе-сорбирующих (поглощающих газы и другие вещества) элементов (ФСЭ) и устройства для безопасного приема жидкости.

Также для защиты органов дыхания в нем предусмотрено применение съемных ФСЭ двух или трех типов, каковые можно выбрать в оперативном порядке в зависимости от применяемого противником типа химического оружия. При этом они выполнены в виде плоских дисков, разделенных на сегменты и заполненных сорбентом, и расположены симметрично с обеих сторон шлема в области уха-виска.

Кроме того, отмечается, что фильтры нового шлема могут защищать от радиоактивной пыли, отравляющих веществ, промышленных токсичных химикатов и биологических средств.

Помимо этого, он может работать в режиме «наготове» с возможностью перейти в «боевое» положение при угрозе применение химоружия в течение 3−4 секунд. Последнее, как пишут разработчики, уменьшает вероятность поражения военнослужащих до 50 раз по сравнению с ныне существующими средствами индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября президент России Владимир Путин заявил, что по новому вооружению Российская Федерация является мировым лидером, а по ядерному вооружению паритет страны с США сохраняется.