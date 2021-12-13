Южно-Сахалинск, 13 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. На Сахалине ученицу 9-го класса школы села Озерское Анастасию Чернову наградили на торжественной линейке 13 декабря благодарственным письмом Совета Федерации «За проявленные высокие человеческие качества при оказании помощи человеку, попавшего в опасную для жизни ситуацию» и памятным знаком в честь 75-летия Сахалинской области за спасение своей младшей сестры при пожаре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Корсаковского городского округа.

hansbenn Пожар

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Анастасия в момент пожара находилась в доме со своей девятилетней сестрой. Она самостоятельно обнаружила очаг возгорания, из подручных материалов изготовила средства защиты органов дыхания для себя и сестры и вывела её из дома.

Школьница самостоятельно вызвала пожарных, а затем встречая спасателей открыла ворота.

«Поступок, который совершила Анастасия, заслуживает серьезного уважения и признания. Мы привыкли, что спасением людей у нас занимаются специальные службы. Вместе с тем, приятно видеть, что такие качества начинают проявляться у юных жителей нашего округа», — сказал мэр Корсаковского городского округа Александр Ивашов.

Как сообщало ИА REGNUM, водитель читинской скорой помощи Дмитрий Калашников, который задержал опасного преступника в Чите, получил медаль следственного комитета России «Доблесть и отвага».